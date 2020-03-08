الإحصاء: زيادة الحسابات الجارية بالبريد وتراجع التوفير خلال العام الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عن العام 2018/ 2019.





وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:





الحسابات الجارية: بلغت قيمة المبالغ المودعة 132.3مليار جنيه عام 2019/2018 مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2018/2017 بزيادة بلغت نسبتها 21.2٪.





صندوق التوفير: بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 100.4 مليار جنيه عن عام 2018/2019 مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.8٪.





كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.9%.





المعاشات المنصرفة: بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 74.0 مليار جنيه عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتهـا 5.8%.





الطوابع المباعة والنماذج: بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 247.3 مليون جنيه عام 2018/2019 مقابل 200.9 مليون جنيه عام 2017 /2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.1٪.





وحدات الخدمات البريدية: بلغ عدد المكاتب البريدية 4035 مكتب عام 2018/2019 مقابل 4013 مكتب عـام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪.



