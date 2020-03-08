بعد ظهور كورونا في مصر.. المدارس تتلقى تعليمات بتقليل التجمعات والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب وإلزامهم بغسل الأيدي طوال اليوم الدراسي.. متابعة دقيقة للوافدين والعائدين من الخارج

وكان موقع وزارة التربية والتعليم عرض نشرة تفصيلية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، عن تفاصيل فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لهذه النشرة الخاصة بتفاصيل فيروس كورونا المستجد، تم التأكيد على أن الحالة المشتبهة تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر، بالإضافة إلى "الكحة" مع عدم وجود أسباب أخرى.





وأوضحت النشرة أن هذه الأعراض لابد أن يصحبها أن يكون المريض له تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر لـ فيروس كورونا المستجد، أو أن يكون المريض مخالطا لحالة مؤكدة لفيروس كورونا، أو أن يكون أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا.





وقالت النشرة إن حالة الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد، هي الحالة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا.





وتم التشديد على ضرورة أن يتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، كما يمكن طرح جميع الاستفسارات من خلال الاتصال برقم 105 وهو الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان.





وأفادت النشرة بأن فيروس كورونا المستجد فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، بعض منها بسبب المرض لدى الأشخاص والبعض الآخر ينتشر بين الحيوانات بما في ذلك الجمال والقطط والخفافيش.





كما تمت الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ينتمي إلى مجموعة فيروسات الكورونا، وهو فيروس تنفسي جديد لم يعرف من قبل لدى البشر، ولم يتم التعرف على الكثير من خصائصه حتى الآن.





وينتقل فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، كما ينتقل من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، والاختلاط المباشر بالمصابين، والمخالطة المباشرة لحيوانات برية قد تكون مصابة.





وأعلنت النشرة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتمثلة في: المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة النفايات ثم غسل اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه في إصابتها، والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم.



