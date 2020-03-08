حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع، وأقروا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب.





وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بأماكن إخفائهما، وكذا ضبط لوحات معدنية محلية الصنع "مقلدة".





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.