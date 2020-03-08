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رياضة

3 ملاعب تتنافس.. كاف يحدد موعد حسم مستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:43 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الملعب المسضيف لنهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى، الخميس المقبل .

وأعلن كاف عن  تقدم ملعب جابوما في دوالا الكاميرونية، وملعب رادس في العاصمة التونسية، وملعب محمد الخامس في كازابلانكا المغربية، لاستضافة النهائي المقرر له يوم 29 مايو المقبل.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على صن داونز الجنوب إفريقي فى لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3/1 من منافسات دور الثمانية للبطولة الاكبر داخل أركان القارة السمراء .

استطاع الأهلى كتابة فوز جيد فى المباراة الأولى على حساب الفريق الجنوب إفريقي بهدفين دون رد والتى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ، ونجح الأهلى فى فرض التعادل الإيجابي على الفريق المنافس فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرتوريا بجنوب إفريقيا .

وتأهل الزمالك أيضا إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على الترجي التونسي 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة ، بينما صعد الوداد المغربي بعد تفوقه على النجم الساحلى بمجموع المباراتى بنتيجة 2/1.

وحسم الرجاء المغربي التأهل إلى الدور قبل النهائى بعد فوزه على مازيمبي بمجموع المباراتين 2/1 ، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الوداد المغربي ويلعب الزمالك مع الرجاء .
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