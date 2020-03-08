لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي





وقال وسام العابدي في تصريحات خاصة لصدى البلد": كنت أشجع نادي الترجي التونسي أمام نادي الزمالك، فالترجي منظومة كبيرة وتمتلك رئيس نادي عظيم وهو حمدي المؤدب".





وتابع "عندما أشجع أي فريق لعبت له لا أنظر إلى الألوان، حيث أنني لعبت في صفوف الزمالك وأعشق جماهيرها، لكن الترجي يقدم كرة أفضل وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا لعامين على التوالي 2018،2019".





وأضاف: "كل الفرق التي لعبت لها أعشق جماهيرها، ولكن يبقى نادي الصفاقسي التونسي هو الفريق الأقرب إلى قلبي".





ويذكر أن الزمالك قد تغلب على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3/2 من مجموع المباراتين، ليحسم تأهله لدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ويواجه فريق الرجاء المغربي في الدور المقبل.

أكد وسام العابدي لاعب نادي الزمالك والترجي السابق أنه كان يشجع نادي الترجي التونسي على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.