AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

الأحد 08/مارس/2020 - 01:34 م
لقطة من مباراة الترجي
لقطة من مباراة الترجي والزمالك
Advertisements
مجدي سلامه
أكد وسام العابدي لاعب نادي الزمالك والترجي السابق أنه كان يشجع نادي الترجي التونسي على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وسام العابدي في تصريحات خاصة لصدى البلد": كنت أشجع نادي الترجي التونسي أمام نادي الزمالك، فالترجي منظومة كبيرة وتمتلك رئيس نادي عظيم وهو حمدي المؤدب".

وتابع "عندما أشجع أي فريق لعبت له لا أنظر إلى الألوان، حيث أنني لعبت في صفوف الزمالك وأعشق جماهيرها، لكن الترجي يقدم كرة أفضل وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا لعامين على التوالي 2018،2019".

وأضاف: "كل الفرق التي لعبت لها أعشق جماهيرها، ولكن يبقى نادي الصفاقسي التونسي هو الفريق الأقرب إلى قلبي".

ويذكر أن الزمالك قد تغلب على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3/2 من مجموع المباراتين، ليحسم تأهله لدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ويواجه فريق الرجاء المغربي في الدور المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أقل من 20 يوما.. الزمالك يواجه الترجي التونسي 3 مرات

بشرة خير للزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

حال انتهاء السوبر الإفريقي بالتعادل هل يتم اللجوء إلى وقت إضافي؟.. اللوائح تجيب

أخبار الزمالك .. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية ويجهز مفاجأة الأحد المقبل للجماهير

احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

إقبال كثيف.. بدء توزيع تذاكر مباراة الترجي التونسي والزمالك في أبطال أفريقيا .. صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. مجدي يعقوب يحذر النساء من تلك الأعراض

ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

رسمياً.. البدري يعلن ضم 4 محترفين لمواجهة توجو

سعر الدولار اليوم الأحد 8-3-2020

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. ألقى نفسه من ارتفاع 100 متر من أعلى هرم خفرع.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلومبرج: السعودية تخوض حربا نفطية شاملة

وزيرة الصحة: الترصد الوقائى فى مصر كشف «كورونا».. والسياحة آمنة ولا داعي للخوف

بعدسة صدى البلد.. زينة فى أحدث جلسة تصوير لها من الأقصر.. شاهد