عبد العال للنواب: نحن مع حرية الإعلام لكن اعرفوا مع من تتحدثون

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من محاولات بعض القنوات لتضليل النواب في الإدلاء بتصريحات على غير الحقيقة، مشددًا على ضرورة أن يعلم كل نائب مع من يتحدث.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري، بقيام أحد المواقع بـ"فبركة" تصريحات بعض النواب، على غير الحقيقة، في إشارة لموقع "مدى مصر".
من جانبه قرر الدكتور علي عبد العال، إحالة الواقعة إلى لجنة الثقافة والإعلام لاتخاذ اللازم مؤكدا أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير، قائلا: "لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه، ولكن كل نائب عليه أن يعرف مع من يتحدث".