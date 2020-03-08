عبد العال للنواب: نحن مع حرية الإعلام لكن اعرفوا مع من تتحدثون

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من محاولات بعض القنوات لتضليل النواب في الإدلاء بتصريحات على غير الحقيقة، مشددًا على ضرورة أن يعلم كل نائب مع من يتحدث.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري، بقيام أحد المواقع بـ"فبركة" تصريحات بعض النواب، على غير الحقيقة، في إشارة لموقع "مدى مصر".



