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رياضة

حظرعمرو وردة .. حسام البدري يرفض رجال أجيري في منتخب مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 01:39 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل. 

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. 

وشملت القائمة ٤ لاعبين وهم: 

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

وفجّر البدري مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد محمد الننى لاعب الوسط الذى كان يتواجد بصفة مستمرة ضمن قائمة المنتخب، سواء في عهد كوبر المدرب الأرجنتيني الأسبق وخافيير أجيري المدرب السابق.

كما خرج من حسابات البدري عدد كبير من قوام المنتخب فى عهد المكسيكى أجيري وعلى رأسهم عمرو وردة لأسباب تأديبية على خلفية أزمة اللاعب الشهيرة أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر الخاص بخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأحمد المحمدي وعلى غزال لأسباب فنية.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.
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