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تكنولوجيا

كيفية تفعيل الوضع الليلي لـ واتساب في 4 خطوات

الأحد 08/مارس/2020 - 05:00 م
واتسآب
واتسآب
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قسم التكنولوجيا
كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب  Whatsapp عن ميزة الوضع الداكن Dark Mode منذ ساعات عدة، وهو التحديث الذى انتظره الملايين حول العالم منذ الكشف عنه فى نهاية العام الماضى، إلا أنه بات متاحًا لهواتف آيفون وأندرويد.

يأتى ذلك بعد ظهور الوضع الداكن في العديد من التطبيقات الأخرى في الفترة الأخيرة مثل: تطبيق التراسل فيسبوك ماسنجر، ويعتبر الهدف الأساسي من اتجاه معظم التطبيقات لتضمين الوضع الداكن هو تقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، وإطالة عمر البطارية.

ونستعرض فى القائمة التالية كيفية تفعيل الميزة الجديدة لـ واتسآب فى 4 خطوات فقط :

1. انتقل إلى تطبيق واتساب WhatsApp في هاتفك.

2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على الإعدادات Settings.

3. اضغط على خيار الدردشات Chats.

4. اضغط على خيار سمة Theme، ثم اختر داكن Dark.

ملحوظة: إذا لم تجد خيار الداكن Dark ضمن إعدادات التطبيق في هاتفك، فلا تقلق، يمكنك التحقق منه على مدار الأيام المقبلة لحين وصول التحديث لجميع المستخدمين.
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