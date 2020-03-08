ملخص مباراة بيراميدز وزاناكو في ربع نهائي الكونفدرالية ..فيديو

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، رغم الهزيمة أمام زاناكو الزامبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.





وصعد فريق بيراميدز بعد التفوق على زاناكو بنتيجة 3 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





ونجح زاناكو في خطف هدف من بيراميدز، عن طريق كولا قبل ثوانٍ من إطلاق صفارة نهاية الشوط الأول.

