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رياضة

تواجها 8 مرات سابقة.. هل يخوض الأهلي والزمالك النهائي الأول في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 06:17 م
كاس دوري أبطال إفريقيا
كاس دوري أبطال إفريقيا
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القسم الرياضي

انتهت أمس السبت، مباريات الإياب من الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة مباريات نارية، بعد إقامة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي أول أمس الجمعة.

 

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، بتأهل نادي الزمالك على حساب الترجي التونسي، والنادي الأهلى على نظيره صن داونز، بالإضاة إلى تأهل كل من الوداد والرجاء المغربيين، على حساب النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب.

 

وصعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، فيما يواجه الفارس الأبيض نظيره الرجاء البيضاوي، حيث تجري مواجهات نصف النهائي، في شهر مايو المقبل.

 

لأول مرة.. مربع ذهبي من دولتين

 

وتعد هذه النسخة، هي المرة الأولى التي يصعد فيها 4 فرق إلى الدور نصف النهائي من بلدين فقط، وذلك منذ استحداث نظام البطولة عام 1993، في نهاية القرن الماضي.

 

مشهد تواجد ناديين من بلد واحد في المربع الذهبي تكرر في خمس مواجهات سابقة، إحداها بين الأهلي والزمالك، في نسخة العام 2005، غير أنها المرة الأولى التي تشهد تواجد الرباعي من موطنين فقط.

 

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في دوري الأبطال

 

في حال فوز الأهلي والزمالك، وصعودهما إلى الدور النهائي على حساب الغريمين المغربيين، فإنها ستكون المرة الأولى التي يتقابل فيها النادي الأهلي مع الفارس الأبيض، في الدور النهائي من البطولة، التي اعتادا على التنافس عليها.

 

الأهلي والزمالك، تقابلًا وجهًا لوجه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في 8 مواجهات سابقة، بدأت في نسخة العام 2005، التي توجه بها المارد الأحمر، على حساب النجم الساحلي التونسي.

 

آخر المواجهات كانت في نسخة العام 2013، والتي توج بها النادي الأهلي أيضًا على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، غير أن الغريمين تقابلًا 3 مرات في دور المجموعات ومرة وحيدة في المربع الذهبي عام 2005.

 

استطاع الأهلي، تحقيق الفوز في 5 مواجهات على نظيره، بواقع مرتين عام 2005، ومرة عام 2008، ومرة في عام 2012 وعام 2013، فيما تعادل الفريقين في 3 مواجهات آخرى، دون تحقيق أي فوز للكتيبة البيضاء.

 

ترى، هل يستطيع قطبي الكرة المصرية، التغلب على فريقي الدار البيضاء، الرجاء والوداد، ويكتب الفريقان تاريخ النهائي الإفريقي المصري الخالص لأول مرة؟


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