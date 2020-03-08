حسن الشافعي يكشف للجمهور حقيقة استغلال اسمه.. فيديو

نشر الموزع الموسيقي حسن الشافعي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليكشف من خلاله تفاصيل استغلال بعض الأشخاص أسمه، محذرا الجمهور من التواصل معهم.





وقال حسن الشافعي فى الفيديو: "هناك شخص ينتحل شخصيتي، ويتحدث مع الجمهور عبر أحد التطبيقات على أنه أنا، ويطالبهم بإرسال صور شخصية له".





وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام واتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، لوقف عملية الاحتيال.





يذكر أن حسن كان قد طرح مؤخرا أغنية "مامي كوسا" مع أحمد سعد وكنكا يوم 1 يناير الجاري.



