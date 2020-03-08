ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون بعد فوز البلوز بأربعة أهداف دون رد.. فيديو

حقق فريق تشيلسي فوزا عريضا على أرضه ووسط جماهيره بأربعة أهداف دون رد في شباك ضيفه إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ 28، بمسابقة الدوري الإنجليزي.





افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق ماسون مونت في الدقيقة 14، قبل أن يضيف بيدور رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 24.





ومع بداية الشوط الثاني واصلت كتيبة فرانك لامبارد صحوتها بالهدف الثالث من توقيع البرازيلي ويليان مع حلول الدقيقة 51، قبل أن يعود نفس اللاعب ويهدي زميله أوليفيه جيرو الهدف الرابع.





ويريد تشيلسي أن أجل يحافظ على تواجده في المربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.



