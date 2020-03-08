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فن

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. أحمد مجدي: كوني فخورة بذاتك

الأحد 08/مارس/2020 - 07:39 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة

احتفل الفنان أحمد مجدي باليوم العالمي للمراة، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام" "تذكري إنك قوية وجميلة وقادرة على فعل ما ترغبين بهِ. كوني فخورة دائمًا بذاتك..".


وسبق أن أبدى أحمد مجدى إعجابه بفيلم بعلم الوصول، ونشر صورة له من العرض الخاص بالعمل، وعلق عليها: "ً#بعلم_الوصول. فيلم عذب وحساس لهشام صقر. بسمة قدمت شخصية جديدة وجميلة. مبروك لكل طاقم العمل واتمنى النجاح للفيلم".


وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس  ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.
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