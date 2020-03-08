التلميذ أصبح أستاذا .. كيف تفوق لامبارد على معلمه أنشيلوتي وإسقاطه برباعية

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات الرقمية، فإن هذه أكبر خسارة تلقاها كارلو أنشيلوتي في مسابقات الدوري عبر مسيرته التدريبية، بالاشتراك مع خسارة أخرى كانت أمام أتلتيكو مدريد، عندما كان مدربا لريال مدريد في فبراير 2015.





تفوق تشيلسي كان ملحوظًا طوال الـ 90 دقيقة على جميع الأصعدة ، حيث نجح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 61%، جاء معها 17 تسديدة منها 11 بين القائمين والعارضة.





كما وصلت نسبة الكرة الخطيرة التي وصل بها تشلسي إلى 58 هجمة وهو يعتبر رقما كبيرا في الكرة الإنجليزية.