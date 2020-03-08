التلميذ أصبح أستاذا .. كيف تفوق لامبارد على معلمه أنشيلوتي وإسقاطه برباعية

قاد فرانك لامبارد فريقه تشيلسي لتحقيق فوز عريض على أرضه ووسط جماهيره بأربعة أهداف دون رد في شباك ضيفه إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ28، لمسابقة الدوري الإنجليزي.
وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات الرقمية، فإن هذه أكبر خسارة تلقاها كارلو أنشيلوتي في مسابقات الدوري عبر مسيرته التدريبية، بالاشتراك مع خسارة أخرى كانت أمام أتلتيكو مدريد، عندما كان مدربا لريال مدريد في فبراير 2015.
تفوق تشيلسي كان ملحوظًا طوال الـ 90 دقيقة على جميع الأصعدة ، حيث نجح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 61%، جاء معها 17 تسديدة منها 11 بين القائمين والعارضة.
كما وصلت نسبة الكرة الخطيرة التي وصل بها تشلسي إلى 58 هجمة وهو يعتبر رقما كبيرا في الكرة الإنجليزية.
ولعب نجم خط الوسط السابق فرانك لامبارد تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في تشيلسي لمدة موسمين بين عامي 2009 و2011، وفازا معا خلال تلك الفترة بـ3 ألقاب هي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد موسم ، وكأس الدرع الخيرية.