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أخبار البلد

1000 جهاز أشعة فوق حمراء.. قرار عاجل لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 07:36 م
جهاز كشف كورونا _
جهاز كشف كورونا _ أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الاتفاق على شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها. 

وأكد "فوزي"، التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة؛ كمرحلة أولى في الأقصر طبقًا للمعايير الدولية، كما ستبدأ الشركة عملها أول الأسبوع القادم فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا.

كان ذلك أثناء اجتماع رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بمديري الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني عصر اليوم، الأحد، على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر.
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