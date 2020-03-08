1000 جهاز أشعة فوق حمراء.. قرار عاجل لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر

أعلن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الاتفاق على شراء ١٠٠٠ جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها.





وأكد "فوزي"، التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في سلامة وصحة الغذاء للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة؛ كمرحلة أولى في الأقصر طبقًا للمعايير الدولية، كما ستبدأ الشركة عملها أول الأسبوع القادم فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا.



