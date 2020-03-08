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مرأة

لو مش معاك تمن الغالي .. تعلم صناعة ماسك كورونا في المنزل

الأحد 08/مارس/2020 - 08:24 م
لومش معاك تمن الغالي
لومش معاك تمن الغالي .. تعلم صناعة ماسك كورونا في المنزل
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اسماء محمد
أثار انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حالة من اليقظة والحذر لدي عدد كبير من البشر، خوفا من انتقال هذا الفيروس وللبحث عن كيفية الحماية من العدوى ، ومن أهم الطرق التى تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا ارتداء ماسك قادر على منع دخول الفيروس لجسم الانسان.. خاصة فى الأماكن المزدحمة.

وصرح عدد كبير من الأطباء بأن الماسك رخيص الثمن الذي يتميز بأنه خفيف جدا غير مناسب للوقاية من فيروس كورونا حيث ينتقل الفيروس عن طريق انتقال الرذاذ من شخص مصاب لآخر سليم ، وأن الماسك الجيد القادر على منع انتقال كورونا بين البشر هو ماسك الكربون الذي يتميز بثقل طبقته وقدرته على ردع الفيروس.

وقال الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إنه بالرغم من فعالية ماسك الكربون فى ردع كورونا إلا أن عددا كبيرا من المواطنين لن يتمكنوا من شرائه واستخدامه بسبب ارتفاع سعره خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا.

وقدم " مروان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" طريقة عمل ماسك يغطى الوجه بأقل التكاليف وفي نفس الوقت يمتلك قدرة كبيرة على الحماية من فيروس كورونا بنسبة تصل لـ 95% .

مكونات ماسك كورونا في المنزل:
نظارة بلاستيكية 
دوسيه أو حافظة شفافة
كليبسات مكتب أو "مشبك ورق"
كمامة رخيصة
استيك مطاط

طريقة عمل ماسك كورونا في المنزل:
قم بقص الدوسيه او الحافظة الشفافة بمقاس النظارة وتثبيته عليها بكلبسات مكتب أو مشبك ورق.
- ربط طرفي الاستيك المطاط فى طرفي النظارة بشكل مشابه للاستيك الموجود في الكمامة.
- نرتدي هذه الكمامة اولا ثم نرتدى فوقها الكمامة العادية التي تباع بسعر منخفض.
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