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فن

نادية الجندي تحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقتها الخاصة

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:33 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
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محمد بدران
احتفلت النجمة نادية الجندى باليوم العالمي للمراه عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نادية الجندي صورة لها وهي ترتدي ملابس كاجول أنيقة وعلقت عليها قائلة: "كل عام نساء العالم بخير".

تواصل الفنانة نادية الجندى تصوير مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرّر عرضه في موسم رمضان 2020.

المسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.


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