انتِ القلب واللطف الوحش.. إيمي سالم احتفالا باليوم العالمى للمرأة

شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.





وظهرت بسمة بوسيل، بفستان أسود انيق، وانتعلت بوت أسود، ولم تتكلف في وضع الميك أب واكتفت بالألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.





وعلقت إيمي على الصورة قائلة: "انت امراة ... أنت القوة والشجاعة ... القلب واللطف الوحش عندما تحدث المشاكل المقاتل الذي يعارض كل العواصف ... كن فخورًا بمن أنت ، لأنك كل الأشياء الجيدة في واحدة. يوم سعيد للمرأة.





كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.









يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" على إحدى القنوات الفضائية.











