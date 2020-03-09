انتِ القلب واللطف الوحش.. إيمي سالم احتفالا باليوم العالمى للمرأة

شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
وظهرت بسمة بوسيل، بفستان أسود انيق، وانتعلت بوت أسود، ولم تتكلف في وضع الميك أب واكتفت بالألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.
وعلقت إيمي على الصورة قائلة: "انت امراة ... أنت القوة والشجاعة ... القلب واللطف الوحش عندما تحدث المشاكل المقاتل الذي يعارض كل العواصف ... كن فخورًا بمن أنت ، لأنك كل الأشياء الجيدة في واحدة. يوم سعيد للمرأة.
كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" على إحدى القنوات الفضائية.
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You are a woman ... You are the strength and the courage ... The heart and kindness The beast when problems occur The fighter opposing all storms ... Be proud of who you are, cause you are all the good things in one . Happy women's day. #يوم_المرأة_العالمي #womenday8march