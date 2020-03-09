AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتِ القلب واللطف الوحش.. إيمي سالم احتفالا باليوم العالمى للمرأة

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:38 ص
ايمي سالم
ايمي سالم
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وظهرت بسمة بوسيل، بفستان أسود انيق، وانتعلت بوت أسود، ولم تتكلف في وضع الميك أب واكتفت بالألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر. 

وعلقت إيمي على الصورة قائلة: "انت امراة ... أنت القوة والشجاعة ... القلب واللطف الوحش عندما تحدث المشاكل المقاتل الذي يعارض كل العواصف ... كن فخورًا بمن أنت ، لأنك كل الأشياء الجيدة في واحدة. يوم سعيد للمرأة.

كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.


يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" على إحدى القنوات الفضائية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيلين ديون تروج لحفلتها في جولتها العالمية Courage

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

شاهد.. إيمي سالم تروج لحلقتها مع مروان يونس

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ويك إند سعيد.. بدون مكياج إيمي سالم تطل على جمهورها

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الزمالك.. الكاف يقرر إيقاف نجم الرجاء المغربي.. فيديو

أنغام تلغي متابعة زوجها على انستجرام.. وأحمد إبراهيم يحيي زوجته الأولى

مواجهة تاريخية.. حصيلة ما قدمه رينيه فايلر أمام مورينيو في مباراتين بالدوري الأوروبي

نحتاج 4 شهور.. القومى للبحوث: بدأنا الخطوات الأولى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

القاهرة خط أحمر .. إعلامى كويتي يفتح النار على مطلقي هشتاج قاطعوا مصر

تعليق قوي من إدارة الواد المغربي على مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. 20 صورة لـ زوجة طليق أنغام

شاهد.. كورونا يفصل بين أم وجنينها.. صور الولادة في زمن الفيروس

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد