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الصحة تفجر مفاجأة بشأن المصري المصاب بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:24 ص
الصحة تفجر مفاجأة
الصحة تفجر مفاجأة بشأن المصري المصاب بفيروس كورونا
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عبد العزيز جمال
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات حالة المصري المصاب بفيروس كورونا.

وأكد مجاهد في تصريحات تليفزيونية ، تحسن المصري صاحب الحالة الأسوأ للمصري المصاب بفيروس كورونا.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأشعة الصدرية الخاصة به أظهرت تحسنا كبيرًا، و في طريقه للشفاء.

وأوضح أنه هناك إجتماع الأن في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق علي أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزة وخط ساخن.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت زيادة عدد إجمالي الإصابات من الحالات التي ثبتت إيجابيتها حتى الأن في المعامل المركزية وصلت الي 55 حالة بفيروس الكورونا في مصر.

وأكدت أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي الي سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.

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