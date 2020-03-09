AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هل خضعت لعملية تجميل؟.. مروة ناجي بـ نيو لوك في برومو كليب لما لقيتك

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:21 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
Advertisements
سعيد فراج
طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، البرومو الدعائي لكليب الفنانة مروة ناجى الجديد «لما لقيتك»، والذى حقق إقبالًا جماهيريا منذ لحظة الإعلان عنه وعرضه عبر الصفحة الرسمة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على "يوتيوب". 

وفاجأت مروة ناجى جمهورها بصورة من كليبها الجديد «لما لقيتك» وذلك قبل طرح البرومو بـ 48 ساعة، وظهرت فيها «مروة» بـ «نيو لوك» جديد لم تظهر به  من قبل، وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد، حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى. 

وتباينت تعليقات الجمهور على صورة مروة ناجي، حيث وصف البعض مروة بأنها «جينيفر لوبين» العرب، ووصفها آخرون بـ صوت مصر، فيما اعتقد البعض أن «مروة» قد أجرت عمليات تجميل لتظهر بهذا اللوك المختلف، وهو الأمر الذى نفته شكلا وموضوعًا مؤكدة أنها لم تجرى أى عمليات تجميل أبدا. 

وكانت الفنانة مروة ناجى، إنتهت من تصوير كليب «لما لقيتك» مؤخرا فى عدة مناطق بـ البنان، وتم تسجيل الأغنية فى ستوديو «صوت الحب» وهو من كلمات: أحمد المالكى، وألحان: مصطفى العسال، وتوزيع: محمد مجدى، وميكس وماستر: عمار خاطر، وإخراج: فادى حداد، فى ثانى تعاون له مع «ناجى» بعد كليب «حبيت من قلبى». 
هل خضعت لعملية تجميل؟.. مروة ناجي بـ نيو لوك في برومو كليب لما لقيتك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارا تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ارتكبت" .. فيديو

طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو

تحدت العواصف الثلجية.. مروة ناجى تنتهى من تصوير لما لقيتك فى بيروت

أحمد المالكي يتعاون مع المطربة مروى ناجي في لما لاقيتك

بعد نجاح كليب سعادتك.. مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز يستعدان لطرح أغنية جديدة

لايف ستايلز ستوديوز تعلن خطتها الإنتاجية مع وائل جسار وأحمد شيبة

ترشيحاتنا

حقيقة تفكير مصر في إيقاف النشاط الكروي بسبب كورونا

بسبب تطورات كورونا.. أول وزير كويتي يخضع للحجر الصحي

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 -3 -2020.. فيديو

قرار وشيك بشأن المقاهي بسبب كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

شريف عبدالفضيل: شيخ حسن شحاتة وراء استبعادي من منتخب مصر

أخبار الرياضة.. حقيقة إيقاف النشاط الكروي في مصر.. شرط كلوب لمشاركة صلاح في اولمبياد طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها