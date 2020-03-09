هل خضعت لعملية تجميل؟.. مروة ناجي بـ نيو لوك في برومو كليب لما لقيتك

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، البرومو الدعائي لكليب الفنانة مروة ناجى الجديد «لما لقيتك»، والذى حقق إقبالًا جماهيريا منذ لحظة الإعلان عنه وعرضه عبر الصفحة الرسمة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على "يوتيوب".





وفاجأت مروة ناجى جمهورها بصورة من كليبها الجديد «لما لقيتك» وذلك قبل طرح البرومو بـ 48 ساعة، وظهرت فيها « مروة» بـ « نيو لوك» جديد لم تظهر به من قبل، وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد، حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى.





وتباينت تعليقات الجمهور على صورة مروة ناجي، حيث وصف البعض مروة بأنها « جينيفر لوبين» العرب، ووصفها آخرون بـ صوت مصر، فيما اعتقد البعض أن « مروة» قد أجرت عمليات تجميل لتظهر بهذا اللوك المختلف، وهو الأمر الذى نفته شكلا وموضوعًا مؤكدة أنها لم تجرى أى عمليات تجميل أبدا.



