بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

وظهرتفي الفيديو تطمأن جمهورها على صحتها، وأنها حاليًا أفضل عما كانت عليه، بعدما كانت تشعر بـ حمي شديدة إثر الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن ابنتيها بصحة جيدة أيضًا ولم يصابا بالمرض، موجه الشكر لكل من سأل عنها ودعمها في مرضها.