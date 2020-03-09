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تدافع على الصيدليات بأمريكا بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:53 ص
الأدوية
الأدوية
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البهي عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم، تقرير فيديو يكشف تدافع المواطنين على الصيدليات فى الولايات المتحدة الأمريكية لشراء الأدوية وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا.


وقد دفعت الخشية من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة المواطنين  إلى الاندفاع لشراء وتخزين الأدوية مما أدى إلى نقص حاد فيها في الصيدليات، مع مخاوف من ارتفاع أسعارها.


وأعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 470 حالة.


وأعلن حاكم  ولاية نيويورك الأمريكية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 105 أشخاص. 


وكان فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وكان مستشفى فى ولاية واشنطن الأمريكية، قال الجمعة الماضي، إن شخصا تُوفي بفيروس كورونا هناك ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15.


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