قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا هاما يتعلق بمونديال 2022، والمقرر إقامته في دولة قطر.





وكشفت تقارير إعلامية عن قيام الفيفا بتأجيل دورة إعداد حكام كأس العالم 2022، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم في أحد الفنادق بمدينة الدوحة، وحتى الـ 13 من مارس الجاري.





وجاء قرار الفيفا بالتأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي دفع الاتحادات القارية لتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم.





وكان الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي أبرز الشخصيات المنتظر تواجدها في الدورة التي يشارك فيها حكام من قارتي آسيا وإفريقيا.