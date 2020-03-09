AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا هاما يتعلق بمونديال 2022، والمقرر إقامته في دولة قطر.

وكشفت تقارير إعلامية عن قيام الفيفا بتأجيل دورة إعداد حكام كأس العالم 2022، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم في أحد الفنادق بمدينة الدوحة، وحتى الـ 13 من مارس الجاري.

وجاء قرار الفيفا بالتأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي دفع الاتحادات القارية لتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم.

وكان الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي أبرز الشخصيات المنتظر تواجدها في الدورة التي يشارك فيها حكام من قارتي آسيا وإفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

قبل 9 مارس .. جهاد جريشة يستعين بـ إسبانيا لإنهاء أزمة القائمة الدولية

معسكر 9 مارس يحسم مصير جهاد جريشة فى مونديال 2022 .. تفاصيل

بطولات رياضية كبرى مهددة بالإلغاء بسبب فيروس كورونا

بسبب كورونا.. فيفا يعلن إمكانية تأجيل بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

الكويت تكشف حصيلة جديدة لـ مصابي كورونا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 .. فيديو

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره في شهر رجب له 5 شروط.. يغفل عنها كثيرون

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

أسعار الجيب المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

شاهد.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بـ نيولوك مختلف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها