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أخبار العالم

منتجع شنجهاي ديزني يستأنف نشاطه جزئيا بعد توقف تام بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
استأنف منتجع "شنجهاي ديزني" نشاطه جزئيا اليوم الاثنين بعدد محدود من نشاطات التسوق وتناول الطعام والترفيه في "ديزني تاون"، و"شينغ ستار بارك" وفندق "شنجهاي ديزني لاند".

وذكر المنتجع - في بيان اليوم الاثنين - أن كل موقع من مواقع "شنجهاي ديزني لاند" التي أعيد فتحها سيعمل بقدرة محدودة وساعات عمل مخفضة، مشيرًا إلى أنه سيوفر مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تدابير صارمة وشاملة للصحة والتطهير والنظافة لضمان سلامة وصحة الضيوف والموظفين.

وأوضح المنتجع أنه سيطلب من كل زائر يدخل المنتجع الخضوع لإجراءات فحص درجة حرارة الجسم علاوة على ارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات عند الدخول إلى أماكن تناول الطعام.

وكان منتجع شنجهاي ديزني قد أعلن إغلاق مؤقت أواخر يناير الماضي، استجابة للوقاية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
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