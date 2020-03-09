حمد الله يكشف حقيقة تمرده على النصر

وكان حمد الله رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لمواجهة الفيصلي، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)،

اعتراضًا على قرار الإدارة، بخصم 15% من مستحقاته، عقوبة له بعد

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