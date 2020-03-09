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رياضة

حمد الله يكشف حقيقة تمرده على النصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:53 ص
حمد الله
حمد الله
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إسراء أشرف
كشف اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، حقيقة تمرده على إدارة ناديه، في الفترة الأخيرة.

وكان حمد الله رفض مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى المجمعة، لمواجهة الفيصلي، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، اعتراضًا على قرار الإدارة، بخصم 15% من مستحقاته، عقوبة له بعد تغيبه يومين عن التدريبات دون عذر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن حمد لله أعترف لإدارة النادي، أن غيابه عن الانضمام لمعسكر الفريق الخاص بمواجهة الفيصلي، جاء بسبب ظروف عائلية.

وأوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن حمد الله تقبل قرار عقوبة إدارة النادي، بخصم 15% من راتبه الشهري، بعد تغيبه عن التدريبات.

وقدم حمد الله اعتذارًا لـ مدربه، وزملائه في الفريق، خلال التدريبات الجماعية أمس، الأحد، عما بدر منه خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 42 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.
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