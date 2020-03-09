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رياضة

7 مكاسب للأهلي بعد إقصاء صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حصد النادي الأهلي مكاسب بالجملة جراء التاهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين، ونجحت الإدارة الحمراء في كسب أكثر من 7 إيجابيات وراء التأهل اولها زيادة حالة الإستقرار داخل مجلس الإدارة بعد الشائعات التي طاردته علي مدي الساعات الماضية بوجود انشقاق داخلي لمجرد غياب عنصر أو اثنين عن الظهور بالنادي.

وثاني الإيجابيات هو رد اعتبار الفريق من الخسارة الثقيلة التي مني بها في النسخة الماضية أمام ذات الفريق بخماسية نظيفه وإخراجه من المسابقة، فيما رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في التجديد للسويسري فايلر المدير الفني لموسم آخر هو ثالث الإيجابيات ورابع المكاسب هو عودة الثقة والهدوء في علاقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع لجنة التخطيط بعد أن كانت قد توترت جراء عدم سيطرة الأول علي مقاليد الأمور داخل الفريق الأحمر.

خامس المكاسب هو دخول خزينة القلعة الحمراء 650 ألف دولار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد التأهل لنصف نهائي البطولة ، والسادس هو الإتفاق بشكل مبدئي علي تجديد تعاقد أحمد فتحي لمدة موسمين بجانب وليد سليمان لمدة موسم واحد والمكسب السابع هو استقرار العلاقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والسويسري رينيه فايلر المدير الفني التي مرت بمراحل اضطراب كثيرة.

وبعيدًا عن المكاسب الكثيرة للأهلي ، فقد عاشت البعثة الحمراء أجواء سعيدة عقب التأهل لنصف نهائي البطولة وإقصاء فريق صن داونز من البطولة ورد الاعتبار له، وسمح رينيه فايلر للاعبيه بقضاء الليلة كيفما يريدون والإستيقاظ وتناول الإفطار إختياريا، وقرر محمود الخطيب رئيس النادي والبعثة صرف 700 دولار لكل لاعب بالفريق مكافأة  التأهل والصعود علي حساب صن داونز الذي يراه الجهاز الفني هو الفريق الأفضل في تلك النسخة.

وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء هنأهم فيها علي التأهل لنصف نهائي البطولة وطالبهم بالفرح في تلك الليلة علي أن يتم غلق هذا الملف تمامًا والتركيز في مواجهة سموحة المقرر لها بعد غد في إنطلاق الدور الثاني لمسابقة الدوري المحلي.

وقال الخطيب للاعبيه في تلك الجلسة إنه يرفض نغمة حسم اللقب المحلي وما يتردد في هذا الملف فالمشوار لا يزال طويلًا ، وأضاف أن ملف دوري أبطال افريقيا مؤجل الأن لشهر مايو وعليهم التركيز في البطولة المحلية.
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