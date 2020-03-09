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تكنولوجيا

عن طريق مشروع سري.. أمازون تقوم بتطوير لقاح للإنفلوانزا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:01 ص
أمازون تقوم بتطوير
أمازون تقوم بتطوير لقاح للإنفلوانزا
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ندى على
ذكرت شبكة CNBC أن شركة أمازون، عملاق شركات التسوق الإلكترونى في العالم، تعمل على مشروع سري لتطوير لقاح لفيروس الإنفلوانزا. 

وتعمل أمازون على مشروع سرى باسم Project Gesundheit والذى يقوم بتطويره قسم الأبحاث في الشركة Amazon AWS ، وذلك لتقليل لنسبة المرضى المصابين بفيروس الإنفلوانزا الذى يصيب الملايين سنويًا. 
 
ويقوم العلماء في الشركة بتطوير بتطوير اللقاح منذ ثلاث سنوات ، ويحاول العلماء التوصل لعلاج جذري لفيروس الإنفلوانزا الذى يكلف الاقتصاد الأمريكى أكثر من 40 مليار دولار سنويا. 

ويعتبر فيروس الإنفلوانزا فيروس متحور، حيث يتواجد بأكثر من 160 سلالة مختلفة، مما يجعل علاج هذا الفيروس صعبا للغاية، ويعد اكتشاف مصل يستطيع معالجة فيروس الإنفلوانزا بمثابة إنجاز علمى كبير. 

من ناحية أخرى، فإن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا، وفي بيان لشركة جوجل ديب مايند التابعة لجوجل قالت فيه إن الشركة تقوم باستخدام نظام AlphaFold للتعرف على عدد من البروتينات المكونة لفيروس لكورونا والمعروف علميا باسم COVID-19.  

وأوضح البيان أن هذه المحاولة من شأنها مساعدة العلماء في تطوير مصل أو علاج لفيروس كورونا، كما قالت الشركة أن محاولة دراسة والتعرف على البروتينات المكونة لبنية فيروس كورونا من الممكن أن تستغرق عدة شهور.
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