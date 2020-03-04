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تكنولوجيا

فيسبوك خارج القائمة و أمازون مفاجأة .. أفضل شركات يمكنك الوثوق بها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:59 ص
فيسبوك خارج القائمة
فيسبوك خارج القائمة و أمازون مفاجأة.. أفضل الشركات يمكن الثق
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قسم التكنولوجيا
كشف موقع " ذا فيرج " التقنى عن نتيجة استطلاعات الرأى و الاستبيانات بخصوص الشركات التكنولوجية الموثوق فيها لعام 2020، من قبل الشعب الأمريكى، خاصةً مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث يتم استخدام المواقع الإلكترونية و وسائل التواصل الاجتماعى بشكل كبير فى الترويج للإنتخابات والإعتماد عليها فى الدعاية الإنتخابية .

وهناك شركات تبدل حالاها تمامًا، مثل شركة فيسبوك الأمريكية التى كانت فى مقدمة الشركات التى يعتمد عليها المستخدمين فى الحصول على الأخبار و يثقون بها فى حماية معلوماتهم الشخصية حتى عام 2016 ،ولكن تحول ذلك سريعا بسبب فضيحة تسريب بيانات عملائها.

وتأتى شركة أمازون للتجارة الإلكترونية فى مقدمة الشركات التى يفضلها المستخدمين بنسبة تصويت وصلت 91 % متفوقة على  جوجل و يوتيوب بنسبة 1 % ، وحلصت شركتى مايكروسوفت و نت فيلكس على نسب متساوية هى 89 % .

وجاء العملاق الأمريكى مايكروسوفت من أوائل الشركات التكنولوجية التى يثق في منتجاتها الشعب الامريكى وما تقدمة من حماية للمعلومات بنسبة وصلت 75 % متفوقة على الجميع ، ويلها أمازون بنسبة  73 %، بينما جائت شركة فيسبوك فى أسفل قائمة الاستبيان بنسبة منخفضة جدا وصلت 41 %،وتقدم عليها تطبيق التغريدات الشهير تويتر بنسبة 43 % .  

وقال الأمريكيون إنهم يفضلون الشركات مثل: جوجل ،أمازون ، و آبل،  لأنها تقوم بدور إيجابي فى المجتمع على عكس فيسبوك و انستجرام و تويتر.
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