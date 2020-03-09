AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:13 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت كارمن سليمان الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة كما اعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت كارمن سليمان  على خصلات شعرها المموج المُنسدل على كتفيها، وأكملت إطلالتها بأقراط لافتة وأنيقة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إللي يعرفني يعرف عني.. كارمن سليمان تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

كارمن سليمان تنشر فيديو لابنها زوزي

كارمن سليمان تهنئ شقيقتها بالخطوبة.. هل تشبهها؟

بإطلالة بسيطة.. كارمن سليمان تتألق فى حفل خطوبة شقيقتها

إطلالة عفوية.. كارمن سليمان في صورة سيلفي من المنزل

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الخليج يستيقظ على إصابات جديدة بـ كورونا.. هذه آخر الإحصائيات

خليكو فى سنى باللياقة والشكل ده.. تعليق نارى من نادية الجندى على منتقديها

بادجي: المشاركة أساسيًا أمام صن داونز زادت طموحاتي وهذا سبب إهدار الفرصة السهلة.. والأهلي الأقرب لحصد لقب إفريقيا

أنا بحبها.. رد مفاجئ من أحمد إبراهيم بعد انفصاله عن أنغام

قرار وشيك بشأن المقاهي بسبب كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت | اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة