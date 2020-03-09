بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتتالأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة كما اعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.