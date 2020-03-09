بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
لفتت كارمن سليمان الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة كما اعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
واعتمدت كارمن سليمان على خصلات شعرها المموج المُنسدل على كتفيها، وأكملت إطلالتها بأقراط لافتة وأنيقة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.