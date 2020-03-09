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رياضة

حقيقة طلب مصطفى فتحى الرحيل عن الزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:37 ص
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
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منتصر الرفاعي
نفى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء مثلما تردد في بعض التقارير الصحفية بدعوى عدم رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون في بقائه.

,قال فتحى إن مشاركته في المباريات تبقى حق أصيل للجهاز الفنى الذى يقدره ويحترمه كثيرا مشيرا إلى أنه لم يثر أى مشكلات منذ انتقاله للقلعة البيضاء في عام 2013.

وشدد مصطفى فتحى أنه يقاتل في التدريبات من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الابيض، مشيرا الى احترامه وتقديره الكبير لمجلس إدارة وجماهير النادي ولا يمكن بأى حال من الأحوال الإقدام على فعل يسئ لتلك العلاقة المحترمة التى تجمعه بالكيان الذي يعشقه منذ الصغر.

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بالفوز ذهاب بإستاد القاهرة 3-1 والخسارة إيابا بإستاد رادس 0-1 ليتأهل الفارس الأبيض بمجموع المباراتين 3-2 .
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