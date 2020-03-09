فرجانى ساسى يعود للزمالك غدا





ومن المقرر ان ينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الأربعاء بشكل طبيعي .





وكان فرجانى ساسى قد قاد الزمالك لعبور عقب الترجى التونسى فريقه السابق فى دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين 3-2 ليتأهل إلى نصف النهائى .





وعاد الزمالك للتدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز .

يعود إلى القاهرة عصر غدا الثلاثاء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادما من تونس، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزياره أهله.





وكا ن الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بالفوز ذهاب بإستاد القاهرة 3-1 والخسارة إيابا بإستاد رادس 0-1 ليتأهل الفارس الأبيض بمجموع المباراتين 3-2 .







