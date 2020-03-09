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رياضة

تقارير.. فريق يوناني يخطط للتعاقد مع عمرو وردة نهائيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:10 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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القسم الرياضى
يخطط نادي آيل لاريسا المنافس في بطولة الدوري اليوناني، من أجل شراء عقد عمرو وردة المعار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك، بعد نهاية الموسم الحالي.

وتألق وردة خلال الفترة الماضية مع لاريسا، بعد انتقاله في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة من باوك حتى شهر يونيو المقبل.

وأفادت صحيفة "Page News" اليونانية بأن المسئولين في لاريسا يريدون التعاقد النهائي مع عمرو وردة وهناك نية في الدخول بمفاوضات مع باوك بالصيف القادم لحسم الأمر.

وعقد وردة مستمر في باوك حتى يناير 2021، وهذا ما يعني أن لابد من حصول لاريسا على موافقة إدارة النادي الذي يملك عقد اللاعب .

ويرى لاريسا أن عمرو وردة أحد أفضل اللاعبين في الدوري اليوناني بالموسم الحالي، إن لم يكن أفضلهم ويؤمنون بقدراته في قيادة الفريق بالمستقبل.

يذكر أن لاريسا يضم بين صفوفه أيضًا لاعب وسط منتخب مصر، علي غزال، والذي انتقل إلى صفوف الفريق اليوناني بالميركاتو الشتوي الماضي.
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