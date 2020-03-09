هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».





وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "لا مانع من عدم الاغتسال من الجنابة بعد صلاة الفجر في صيام القضاء إن كان الشخص لا يقدر على الاغتسال قبل الأذان".





وتابع أمين الفتوى أن الاغتسال ليس واجب عليه قبل أذان الفجر، مبينًا: المهم هو عدم ارتكاب أي محظور من محظورات الصيام بعد أذان الفجر.

هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام؟

من جانبه، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، أنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعفية لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.





وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا: لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكِ القدرة على الصوم.





وأردف الأطرش: عليكِ باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليكِ من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليكِ.

هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟

كما أفاد الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز قضاء الصيام عن الميت، ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).





وأبان أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه أو يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.





وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".



