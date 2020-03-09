صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

دخل النادي الأهلى فى مفاوضات قوية مع يحيي الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهى عقد يحيى الدرع مع الزمالك مع نهاية الموسم الكروى الجارى، ويرفض الدرع تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض حتى الآن رغم تقديم له عدة عروض من قبل مسئولى الزمالك.





ويأمل مسئولو الأهلى فى الحصول على خدمات الدرع وإنهاء المفاوضات معه بشكل جيد خاصة إنه بعد واحدا من أهم اللاعبين فى مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل دائم فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.





وكان يحيى الدرع لعب فى الأهلى قبل عدة سنوات قبل أن يرحل إلى الزمالك ، وتشيرا كل المؤشرات إلى احتمالية عودته للأهلى مرة أخرى خاصة فى ظل رفضه إلى كافة عروض الزمالك له الخاصة بتجديد تعاقده وبقاءه داخل جدران القلعة البيضاء.



