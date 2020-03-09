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اقتصاد

8 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب بمصر اليوم الاثنين 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:57 م
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
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آية الجارحي
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في مصر،واصلت الارتفاع، حيث سجلت اليوم ارتفاع بنحو 8 جنيهات   وذلك  خلال تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 735 جنيها بعد أن كان سعر الجرام  695 جنيها الأسبوع الماضي.
ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 735 جنيها للجرام بدون مصنعية مرتفعا بنحو 8 جنيهات 

سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 840 جنيها مرتفعا بنحو 9 جنيهات مقارنة باسعار أمس الاحد.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 738 جنيها مرتفعا 8 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 630 جنيها.مرتفعا 7 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 490 جنيها مرتفعا 6 جنيهات

سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 26,124 جنيه.

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,880 جنيها.

سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 840,000 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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