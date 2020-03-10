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تكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على سوق الهواتف الأمريكية في 2019.. تعرف على الهاتف الأكثر مبيعا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:58 ص
سامسونج تستحوذ على
سامسونج تستحوذ على سوق الهواتف الأمريكية في 2019
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ندى على
ذكر موقع Android Headlines أن شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق قالت إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد استحوذت على نسبة 74 % من حصة أسواق الهواتف التى تعمل بشبكة 5G في عام 2019، في الولايات المتحدة الأمريكية. 

واستحوذ هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G على كل الهواتف الأخرى التى صدرت العام الماضى 2019 ، حيث كان الهاتف الأكثر مبيعا في السنة، وأعلنت شركة سامسونج الشهر الماضى أنه قامت بشحن حوالى 6.7 مليون هاتف ذكى يعمل بتقنية 5G إلى الأسواق العالمية العام الماضى. 


وبالنسبة للشركات الأخرى التى استحوذت على سوق هواتف 5G ، العام الماضى كانت شركة LG و شركة وان بلس، ويقدر عدد هواتف    5G التى  بيعت فى الولايات المتحدة والتى تم فيها تفعيل شبكة 5G كانت أقل من 2 مليون هاتف، وهو ما يمثل أقل من 1% من نسبة الهواتف التى المباعة.

وتتوقع  Counterpoint Research أن هواتف 5G ستحقق طفرة كبيرة في المبيعات خلال العام الحالى 2020 ، كما أنها ستغطى السوق الأمريكية بنسبة 25% بنهاية العام. 

ومن المحتمل بشكل كبير أن تواصل شركة سامسونج سيطرتها على السوق العالمية في مجال هواتف 5G، خاصة بعد إطلاقها سلسلة هواتف سامسونج  Galaxy S20

وتقوم شركات اتصالات عملاقة  مثل شركة  AT&T بتوفير شبكة 5G في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت الشركة مؤخرا بتوفير الخدمة إلى حوالى 22 مدينة جديدة، بعد أن قامت بمد حوالى 35 مدينة بالشبكة. 

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