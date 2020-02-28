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تكنولوجيا

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:46 م
إقبال خرافي على هاتف
إقبال خرافي على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى في ال
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ندى على
ذكرت صحيفة Gulf  News أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى قد نفد من السوق الإماراتية مرة أخرى بسبب الإقبال الشديد عليه منذ إطلاقه في السوق. 

وكان هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطى قد تم إطلاقه والإعلان عنه للمرة الأولى من قبل عملاق الهواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بالتزامن مع سلسلة سامسونج Galaxy S20، بتقنية 5G، يوم 14 فبراير الماضى. 

واقتحم هاتف سامسونج  Galaxy Z Flipالقابل للطى، السوق الإماراتية يوم 18 فبراير الماضى، وتم شراءه الكمية الموجودة في السوق بالكامل، مما جعل الشركة تضخ كميات بشكل أكبر لتغطى الطلب المتزايد على الهاتف، لتنفذ الكمية مرة أخرى. 

وقال عثمان البورا رئيس قسم الهواتف في شركة سامسونج لمنطقة الخليج، إن فريق عمل الشركة متحمس جدا بسبب ردة الفعل الإيجابية تجاه هاتف سامسونج  Galaxy Z Flipالقابل للطى والإقبال الشديد عليه. 

وأضاف البورا أن هناك تزايد كبير في طلب اللون الأرجوانى من نسخة Galaxy Z Flipالقابل للطى، وأن الشركة ستعمل بكامل طاقتها على توفير أكبر قدر ممكن من الأعداد المطلوبة في السوق وجعلها تحت أيدى العملاء. 

 وهاتف Galaxy Z Flip القابل للطى يأتى بواجهة أمامية من الزجاج وبإطار خارجى من الألومنيوم، ووزنه 183 جرام ، والشاشة ستأتى ب 6.7 بوصة من نوع LED Flash ، وبكاميرا ثلاثية خلفية كما أن الكاميرا السيلفي ستكون 10 ميجا بيكسل. 

ويبلغ سعر هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى 1260 دولارًا.

ويحتوى هاتف Samsung Galaxy Z Flip القابل للطى على معالج من نوع +Snapdragon 855، وبذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، كما أنه مزود بنظام تشغيل أندرويد 10 بواجهة One UI 2.

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات
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