بينهم مسئول كبير .. ارتفاع كبير بأعداد مصابي كورونا في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في الولاية من بينهم مسئول.





وبحسب "رويترز"، قال الحاكم أندرو اليوم الاثنين، إن عدد الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد في ولاية نيويورك ارتفع إلى 142 شخصا.





وكانت نيويورك أعلنت أمس الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في الولاية بلغ 105 شخصا، ما يعني أنها سجلت 37 إصابة خلال 24 ساعة فقط.





وأضاف كومو في مؤتمر صحفي أن معظم الحالات تقع في مقاطعة ويستشستر حيث يقيم محام في مانهاتن يعتقد أنه في مركز تفشي المرض هناك.





ومن بين المصابين بفيروس كورونا في نيويورك، رئيس هيئة مينائي نيويورك وجيرسي.



