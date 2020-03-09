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فن

الملكة.. شاهد | يسرا بأحضان آسر ياسين في عيد ميلادها

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:40 م
يسرا واسر ياسين
يسرا واسر ياسين
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قسم الفن
احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد الفنانة يسرا علي طريقته الخاصة، ونشر صورة برفقتها علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”من خلال خاصية “story”. 

وظهر آسر ياسين في الصورة وهو يحتضن الفنانة يسرا، وعلق علي الصورة قائلا: في عيد ميلاد الملكة كل سنة وانتي طيب ياجميلة يا مبهرة.

وانتهى الفنان آسر ياسين من تصوير مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة، ونشر "آسر" صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه على Instagram" من خلال خاصية "story".

وعلق علي الصورة قائلا: آخر يوم تصوير في كل أسبوع يوم جمعة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار إياد إبراهيم وبطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون. 
الملكة.. شاهد | يسرا بأحضان آسر ياسين في عيد ميلادها
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