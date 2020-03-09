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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة القاهرة .. كليوباترا في الصدارة والداخلية وصيفا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:36 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، والتي شهدت فوز فريق الداخلية على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدفين دون رد.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي : -
الترسانة ١-١ سيراميكا كليوباترا
القناة ٠-٠ بتروجيت 
منتخب السويس ٠-٠ جمهورية شبين 
الزرقا ٠-٢ النصر 
النجوم ٢-٣ المريخ 
كوكاكولا ٠-٢ الداخلية 

وجاء جدول الترتيب كالتالي : 
١- سيراميكا كليوباترا ٣٢ نقطة 
٢- الداخلية ٣١ 
٣- بتروجيت ٢٩ 
٤-منتخب السويس ٢٥ 
٥-النصر ٢٥ 
٦-جمهورية شبين ٢٢ 
٧-القناة ٢٢ 
٨- النجوم ٢١ 
٩-المريخ ١٨ 
١٠ - كوكاكولا ١٨ 
١١-الترسانة ١٥ 
١٢- الزرقا ٩

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