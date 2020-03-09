نتائج وترتيب مجموعة القاهرة .. كليوباترا في الصدارة والداخلية وصيفا

انتهت منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، والتي شهدت فوز فريق الداخلية على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدفين دون رد.





وجاءت نتائج الجولة كالتالي : -

الترسانة ١-١ سيراميكا كليوباترا

القناة ٠-٠ بتروجيت

منتخب السويس ٠-٠ جمهورية شبين

الزرقا ٠-٢ النصر

النجوم ٢-٣ المريخ

كوكاكولا ٠-٢ الداخلية





وجاء جدول الترتيب كالتالي :

١- سيراميكا كليوباترا ٣٢ نقطة

٢- الداخلية ٣١

٣- بتروجيت ٢٩

٤-منتخب السويس ٢٥

٥-النصر ٢٥

٦-جمهورية شبين ٢٢

٧-القناة ٢٢

٨- النجوم ٢١

٩-المريخ ١٨

١٠ - كوكاكولا ١٨

١١-الترسانة ١٥

١٢- الزرقا ٩



