للمباراة الثانية على التوالي.. محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام مارسيليا

يواصل المدافع المصري محمد عبد المنعم الغياب عن قائمة فريقه نيس للمباراة الثانية على التوالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

واستبعد الجهاز الفني لنادي نيس اللاعب من القائمة النهائية للمباراة، في ظل استمرار عدم جاهزيته الفنية أو البدنية، ليغيب عن اللقاء بعد أن كان خارج حسابات الفريق أيضًا في الجولة السابقة.

يُذكر أن عبد المنعم كان قد ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، قبل أن يعود مؤخرًا ويتواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة لوهافر الأخيرة.

ويرغب محمد عبدالمنعم في المشاركة مع فريقه نيس خلال الفترة الحالية، من أجل التواجد في تشكيل منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026.