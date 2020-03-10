بـ ميزات فاخرة.. تعرف على مواصفات تويوتا الجرانفيا الجديدة بعد الكشف عنها

في خطوة تعيد تعريف مفهوم التميز في مجال تنقل الركاب بأسلوب فاخر، طرحت تويوتا إيجيبت أيضًا الجرانفيا الجديد 2020، استكمالًا لاستثمارها الناجح في مجال السيارات التجارية، وذلك خلال احتفالية لعملائها من الشركات، حيث قدمت خلال فعاليات الحفل العديد من المفاجآت الجديدة.





وتطرح تويوتا الجرانفيا الجديدة 2020 بـ 3 فئات أبرزها الصالون 6 كراسي و فئتان الصالون 9 كراسي؛ بالإضافة إلى محرك جبار سعته اللترية 2755 سي سي تربو ديزل يولد 154 حصان عند 3600 لفة محرك و عزم 420 نيوتن متر عند 2200 لفة محرك و هذا المحرك مزود بناقل سرعة اتوماتيك 6 سرعات مما يعطي منتهي السلاسة والاحترافية اثناء نقل السرعة.





تتميز الجرانفيا الجديدة بواجهتها الأمامية المبهرة وهيكلها العريض، حيث تم تصميم الجرانفيا الجديدة باستخدام مواد عالية المتانة والقوة لتوفير هيكل يجمع بين خفة الوزن وأقصى درجات الصلابة.

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تمتاز سيارة جرانفيا الفاخرة بمقصورة واسعة وأنيقة يحتضنها هيكل خارجي آسر لتأخذك إلى آفاق جديدة من الراحة والمتعة المطلقة، زودت جرانفيا بوسائل راحة سهلة الاستخدام وذات جودة عالية لتضفي المزيد من المتعة على الركاب.





تمتاز لوحة العدادات الواسعة بزخارف معدنية جميلة حول فتحات التكييف، بالإضافة إلى النقشات الخشبية في العديد من المناطق، بما فيها المقود وأمام مقعد الركاب لتعكس مظاهر الجودة بأجمل صورها.



