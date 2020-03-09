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فن

تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:51 م
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد نبيل
حرص النجم الكبير محمود حميدة على التجول بمعبد دندرة قبل تكريمه فى جامعه قنا ضمن امتداد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلغاء كافة العروض الجماهيرية بدء من اليوم، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد من الفعاليات الجماهيرية تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع استمرار عروض النقاد والصحفيين وتكثيف عمل مشاهدة لجان التحكيم للخروج بنتائج الدورة التاسعة عبر مؤتمرا صحافيا.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
تكريم محمود حميدة فى جامعة قنا تحديا لفيروس كورونا
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