وائل كفوري يسافر إلى لندن لهذا السبب.. التفاصيل

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء واحدة من أضخم حفلاته في لندن المقرر إقامتها يوم 22 مارس المقبل.





ونشر "وائل" الدعوة التي توضح تفاصيل الحفل علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير بالصحف اللبنانية، عن أن الفنان اللبناني وائل كفوري، سيتزوج، في غضون أيام من الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.









وقالت الصحف الأجنبية، إن وائل كفوري كان يقضي إجازة طويلة مع عروسه في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبقى بعيدا عن أعين الصحف.









وتحدثت الصحف اللبنانية، عن فتاة من خارج الوسط الفني، وصفت بأنها جميلة وذكية ومثقفة، كما نوهت صحف أخرى إلى وجود علاقة تجمع النجم اللبناني بالإعلامية جيسيكا عازار، دون أن يؤكد أي منهما صحة هذه الأخبار.









وتزوج وائل كفوري، سابقا، من سيدة لبنانية تدعى أنجيلا بشارة، وأنجب منها بنتا، وانفصلا بسبب اتهامها بأنه كان يضربها.



