المحمدي أساسيا وتريزيجيه على مقاعد البدلاء.. تشكيل أستون فيلا لمباراة ليستر سيتي

أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي ليستر سيتي، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





وتواجد أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي، بينما يتواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: بيبي ريينا





خط الدفاع: جولبيرت- انجيل - مينجز - تارجت





خط الوسط: دوجلاس لويز- ناكامبا - هوريهان





خط الهجوم: المحمدي - ساماتا- جريلش





ويحتل نادي أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، بينما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 50 نقطة.