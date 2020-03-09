لعنة وسبب النكسة.. شيخ الطريقة العزمية يحذر من إلغاء مولد السيدة

قال الدكتور علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، إنه في عام 1966 عندما أصدر عبد الحكيم عامر قرارا بإلغاء مولد السيدة زينب، تمت اقالته في 1967 ووقعت النكسة؛ لافتا الى أن إلغاء المولد لعنة وسبب الهزيمة- على حد قوله.





وأضاف خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»؛ أنه مع الدولة في عدم حدوث تجمعات قد تؤدي إلى حدوث إصابات بفيروس كورونا؛ مشيرا إلى أن هناك العديد من التجمعات التي لا يمكن إلغاؤها مثل المترو.





وأكد أبو العزايم، أن عدد الموالد في مصر حوالي 120 مولدا، وهي من الطقوس الصوفية، ولكن لأن الأعداد تكون كبيرة جدا نكون مع الدولة في قراراتها.





وتابع: « مش ممكن أن الدولة عايزة مصلحة الناس وإحنا هنقف في وشها».





وكان مجلس الوزراء أعلن أن الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة، مثل الموالد والمناسبات الشعبية أصبحت ملغاة.