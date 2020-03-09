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أخبار العالم

لا يوجد عالقون.. إجراءات سعودية لتسهيل نقل مواطنيها من القاهرة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "عكاظ" أن السفارة السعودية لدى مصر استقبلت العديد من البلاغات المقدمة من السعوديين بعد قرار تعليق رحلاتهم إلى المملكة، موضحة أن السفارة سجلت بيانات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام جوازاتهم.

وأكدت نقلا عن مصدرها إخلاء السعوديين وتسهيل سفرهم من القاهرة، مطالبا بتوجههم إلى مطار القاهرة فورًا بعد تسهيل سفرهم من قبل سفارة خادم الحرمين في مصر، موضحة أن المواطن السعودي لا يحتاج إلا جواز سفر وحجز الرحلة.

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي حالة يطلق عليها "عالقين" بعد التنسيق المتواصل من السفارة.

وأكد أن توجيهات السفارة للخطوط السعودية تقضي بتنظيم رحلات مجدولة من القاهرة والوصول إلى كل من جدة والرياض فقط.
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