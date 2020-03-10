رئاسة الوزراء تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء ، إن رئيس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات والتجمعات والموالد ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه سيتم حظر التجمعات والموالد والاحتفالات الغنائية والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى.





وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء ، أنه لا يوجد خلافات بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات ولم يتم اتخاذ أي قرار بتعطيل وتأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن المستشار الإعلامي هاني يونس نفى ان هناك خلافات بين الوزراء لتعطيل الدراسة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لم يجتمع بأحد اليوم وكان لديه اجتماعات خارج رئاسة الوزراء.





وأشار إلى أن اجتماع المجلس الاعلى للجامعات الذي سوف يعقد غدا الخاص بنظام الدراسة عن بعد فهذا يكون من ضمن الإجراءات الاحترازية الذي سوف يكون المجلس الأعلي جاهزا بها فى حال صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات.