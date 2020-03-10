AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفاجأة هيفاء وهبى فى عيد ميلادها.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:28 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هيفاء وهبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى؛ حيث يحتفل بعيد ميلادها أسرة مسلسل "أسود فاتح". 

وظهرت هيفاء وهبى فى الفيديو وهى ترقص على أنغام الطبل والمزامير حيث استقبلوها أسرة المسلسل فى موقع التصوير. 

وقد علم صدى البلد أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انفصلت عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية. 

وكانت هيفاء وهبي أثارت الجدل منذ أيام بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة تقول فيها :" نصاب"، وهو ما فسره جمهورها أنها رسالة غير مباشرة للوزيري. 

وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فالنتين .. كله كدب في كدب .. كدر كمان كرة .. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

وكانت هناك أنباء ترددت حول زواج هيفاء وهبي سرا من محمد الوزيري رغم فارق العمر بينهما، حيث يصغرها بأكثر من 10 أعوام.

وشارك محمد الوزيري في مسلسل لعنة كارما لـ هيفاء وهبي، وكتب لها أغنية "شاغلة كل الناس". 

علم صدى البلد ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انفصلت عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية عبر خبر زواجها من البداية. 

وكانت هيفاء وهبي اثارت الجدل منذ ايام بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة تقول فيها :"نصاب"، وهو ما فسره جمهورها بأها رسالة غير مباشرة للوزيري. 

وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فالنتين .. كله كدب في كدب .. كدر كمان كرة .. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

وكانت هناك أنباء ترددت حول زواج هيفاء وهبي سرا من محمد الوزيري رغم فارق العمر بينهما، حيث يصغرها بأكثر من 10 أعوام.

وشارك محمد الوزيري في مسلسل "لعنة كارما" لـ هيفاء وهبي، وكتب لها أغنية "شاغلة كل الناس". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار السوشيال ميديا: الفنانون يعلنون دعمهم للجيش المصري .. وهيفاء وهبي تشعل إنستجرام

رد قاطع.. ابنة هيفاء وهبي تحسم جدل طلاقها

بـ جلباب طويل.. شاهد هيفاء وهبي في أسود فاتح

بعد شائعات الطلاق.. ابنة هيفاء وهبي مع زوجها للمرة الأولى

حب أم انفصال | مدير أعمال هيفاء وهبي يضعها في موقف محرج بسبب علاقتهما

هيفاء وهبي تحتفل بالعيد الوطني الكويتي بهذه الكلمات

ترشيحاتنا

لا تخافوا لكن احذروا .. الأرصاد للمصريين: خميس وجمعة وسبت رياح وعواصف

ماجد نجم يكشف حقيقة وجود حالة كورونا في جامعة حلوان

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة قرار الحكومة بتعطيل الدراسة.. فيديو

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

رفض الترشح في انتخابات الأهلي .. أحمد شوبير يكشف حقيقة تدخله في شئون القلعة الحمراء

بعد تشييع جثمانه.. تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية