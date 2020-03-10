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أخبار العالم

بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:05 ص
عملية غسل وتعقيم
عملية غسل وتعقيم صحن المطاف
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قسم الخارجي
حرصا منها على سلامة قاصدي المسجد الحرام ومنع تفشي فيروس كورونا بين المتواجدين، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم وغسل صحن المطاف بالحرم المكي ومداخله 3 مرات وذلك في الفترة بين صلاتي العشاء والفجر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية انه يتم غسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف 7 مرات يوميًا، 3 مرات منها تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

ونشرت المواقع صورا تبين كيف تتم عملية التعقيم التي يقوم بها 140 موظفًا وعامل نظافة موزعين على العديد من المهام.

وتبدأ مهامهم برفع  السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للممرات لتنظيفها وتعقيمها.

بعدها يتم غسل  مداخل الصحن وأرضيته، ثم تعقم بطريقة مركزة وتعطر، وتغسل وتعقم جميع الأدوات المستخدمة في صحن المطاف.

وتنتهي هذه العملية منتصف الليل، ثم يتم تكراررها مرتين بنفس الطريقة قبل صلاة الفجر بساعة وذلك للتأكد من  نظافة وتعقيم صحن المطاف، من أجل سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.

وتتم عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتين بنفس الآلية الأولى لتنتهي آخر عملية قبل موعد صلاة الفجر بساعة.
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
بالصور.. كيف يتم تعقيم صحن الكعبة؟
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